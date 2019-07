Universal presenta el primer tráiler de 'Cats' dirigida por Tom Hooper

Esta semana se compartió un detrás de cámaras sobre la adaptación cinematográfica de Cats (2019), la cual es dirigida por el cineasta ganador del Premio Oscar Tom Hooper. En este metraje se puede apreciar la ambientación de la cinta, la cual recrea de manera exitosa su contraparte teatral.

Posteriormente, en el marco de la San Diego Comic-Con 2019 el estudio encargado Universal Pictures compartió en su panel especializado el primer tráiler de la producción musical. El avance anticipa el aspecto que tendrá el reparto que combina una apariencia felina con morfología humana promedio.

El adelanto muestra algunos de los pasajes más conocidos de la puesta en escena, las locaciones que han sido construidas en escala superior para que calcen con el tamaño percibido por los gatos. Sin embargo, las caracterizaciones son lo más interesante ya que se ha empleado una técnica novedosa que se basa en interpretaciones tradicionales que son retocadas en postproducción.

Según las declaraciones de los involucrados, la técnica utilizada por Tom Hooper no es animación en tercera dimensión e imágenes generadas por computadora (CGI), tampoco es captura por movimiento (motion capture), sino que se trata de una técnica jamás utilizada en el cine.

Así lo manifestaron varios integrantes del reparto como James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y Francesca Hayward, así como el propio Hooper.

“Son actuaciones completamente humanas. No está animado. Y no es captura de movimiento. Es de alguna manera una nueva forma que no se ha hecho antes. Es una de las cosas más geniales que he visto”, mencionó Taylor Swift en entrevista.