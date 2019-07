Explota fuga de gas en Palmar de Bravo y deja seis lesionados

La mañana de este sábado se confirmó la explosión registrada en el sitio donde se reportó desde el viernes por la tarde, una fuga de gas LP en el ducto de 24 pulgadas de Pemex que pasa por el municipio de Palmar de Bravo. Seis personas resultaron lesionadas.

Tres de ellas se reportan estables y fuera de peligro, sin embargo, otras tres sufrieron quemaduras por las que podrían ser canalizados a otro hospital.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 7:30 horas de este sábado en el Camino Viejo a Cuesta Blanca, donde se reportó una fuga de gas, al parecer, derivada de una toma clandestina.

Mientras laboraban en la zona, se registró una explosión tras la que resultaron heridos cuatro elementos de la Policía Municipal y dos trabajadores de Protección Civil Municipal, entre ellos el subdirector del área.

Protección Civil del Estado informó que no hay riesgo para la población porque lo anterior ocurre en unos terrenos de cultivo, no obstante, se pide a la gente no acercarse porque pueden intoxicarse.

Quienes permanecen bajo observación son los uniformados José Eleazar Rosas Sánchez y Saúl Torres Barojas, además del subdirector de Protección Civil Municipal, Francisco Fernando Castillo Merino.