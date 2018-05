Marc Anthony firma contrato para giras por 160 millones mdd

El presidente de CMN, Henry Cárdenas, solo tuvo palabras de elogio para el cantante y consideró que la alianza representa todo un hito para la industria del entretenimiento.

“Nuestra unión sin precedente con Marc solidifica un tesoro musical icónico que cuenta con los recursos claves multiculturales de entretenimiento en vivo y el universo de las marcas para impulsar la innovación a nivel mundial (…) Este acuerdo proporciona un verdadero puente para la colaboración entre Marc y las principales marcas mundiales y ofrece un contenido en vivo auténtico, atractivo y entretenido”, declaró.

Marc Anthony se ubica como uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial, con millones de discos vendidos en diferentes países. Entre los temas más conocidos del artista se encuentran Valió la pena, Vivir mi vida, I Need to Know y You Sang to Me.