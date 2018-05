Andrés Guardado pudo haber jugado en el Real Madrid

“Empujé, pero no lo que debí haber empujado, la verdad. Yo era muy joven y no tenía las tablas para haberme plantado de otra manera. No pudo ser, pero obviamente uno nunca sabe qué hubiera pasado. A lo mejor me hubiera ido muy bien y hubiera debutado ahí, o a lo mejor no, pero la experiencia me hubiera gustado vivirla”, agregó.