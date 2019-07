Puebla no fue equipo en su debut: 'Chelís'

José Luis Sánchez Solá, conocido popularmente como Chelís, sacó sus conclusiones del primer encuentro del Puebla de La Franja en el Apertura 2019, un duelo que se saldó con derrota para los camoteros por marcador de 3-1 frente a los Xolos de Tijuana.

El equipo de la Angelópolis lució desarticulado y sin ideas por grandes lapsos del encuentro, una situación que caló profundo porque se trató del primer encuentro del equipo en el emblemático Estadio Cuauhtémoc. No se pudo aprovechar la condición de local y se sufrió el primer descalabro de la temporada.

Sin embargo, Chelís no buscó pretextos; por el contrario, se mostró objetivo y consciente de lo que deben trabajar para no prolongar el mal paso del club en el arranque. El estratega señaló que le pareció justo el marcador, ya que el equipo del norte del país demostró mejores conceptos sobre el terreno de juego.

“Fue justo, no estuvimos a la altura en ningún aspecto. Todos estuvimos lejos, muy lejos y pues, es justo”, declaró después de un encuentro donde la afición poblana salió cabizbaja del encuentro que no ofreció demasiadas luces para el Puebla.

Chelís fue contundente sobre el pobre rendimiento de sus pupilos, quienes no lograron conjuntarse de buena forma en el campo; señaló que también faltó corazón y pasión para salir a pelear cada balón, una actitud que los había llevado a obtener buenos resultados la temporada pasada para salir de cualquier problema de descenso.

“No estuvimos finos, no estuvimos atentos, no estuvimos guerreros. El resultado es justo. Hoy no fue equipo, perdón, no fuimos equipo”, concluyó.