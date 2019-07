Irán está tomando un camino peligroso: Reino Unido

Reino Unido podría sumarse al rompimiento total contra Irán después de que uno de sus buques petroleros fuera “capturado” por el país islámico en el Estrecho de Ormuz. Jeremy Hunt, ministro británico de Exteriores, fue quien lanzó la primera advertencia, dejando ver que este acto puede tener consecuencias importantes.

De acuerdo con la agencia Fars, el barco Stena Impero fue trasladado al puerto de Bander Abbas, después de que fuera incautado porque estuvo, presuntamente, involucrado en un siniestro con un buque pesquero de Irán.

A través de Twitter, Hunt puso sobre la mesa la gravedad de la situación, ya que este incidente podría romper las relaciones entre ambos países.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 20, 2019