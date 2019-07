Javier Duarte niega haber recibido dinero de Odebrecht

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, negó de forma categórica haber recibido 500 mil dólares de la constructora Odebrecht, los cuales presuntamente habrían sido empleados para su campaña rumbo a la gubernatura en el estado costero.

El exmandatario rebatió así las acusaciones que fueron lanzadas por el exdirector superintendente de la firma en México, Alberto de Meneses Weyll, quien afirmó que Duarte de Ochoa recibió esta cantidad para fines electorales.

Después de los señalamientos realizados por De Meneses, Duarte de Ochoa contactó al diario Reforma desde el Reclusorio Norte para hacer valer su derecho de réplica; aseguró que el exdirectivo de Odebrecht mintió en estas aseveraciones sobre su persona, tras afirmar que jamás adjudicó contratos a alguna constructora local.

Javier Duarte dijo desconocer si a alguien le dieron semejante cantidad de dinero, pero está seguro que él jamás recibió los 500 mil dólares.

“A lo mejor y sí, a lo mejor a alguien le dieron los 500 mil dólares, a mí no. Pero lo que sí puedo decir es que si a mí me los hubieran dado, yo hubiera tenido un compromiso, lo cual es obvio, tú no regalas 500 mil dólares a alguien, sin algo a cambio ¿es correcto? Yo no les di nada (…) Entonces está muy claro que la declaración no tiene fundamente porque, digo, yo no lo recibí y no estoy enterado que alguien lo haya recibido en mi nombre”, añadió.