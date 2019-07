Protesta de Policía Federal no tenía sustento: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que las demandas de los elementos de la Policía Federal no tenían sustento, motivo por el que duraron apenas unos días.

“Nosotros enfrentamos recientemente una manifestación de la Policía Federal, que supuestamente iba a ser un gran conflicto, pero como no tienen razón, como no se les estaba bajando el salario, es un asunto político, pensaron que podían afectarnos. No duró nada”.