Así saludó Rubén Albarrán a senadores ¡y varios se molestaron!

El Senado de la República recibió en la víspera a Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba, en el marco del foro llamado Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar.

Si bien se esperaba un mensaje irreverente por tratarse de un cantante y compositor de música de protesta, Rubén Albarrán dejó a todos sorprendidos por la fuerza de su saludo y las primeras palabras que lanzó hacia los legisladores.

Durante más de diez minutos, Albarrán, quien goza de alta estima social por su trayectoria y activismo social desde la música, explicó lo que considera como los orígenes del machismo en México.

Sin embargo, su intervención pasó a segundo término porque lo que atrajo la atención es la molestia que provocó su saludo en algunos senadores e internautas. A solo algunos minutos de su apertura, varios usuarios comenzaron a tuitear sobre la forma de expresarse del cantante urbano.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Rubén Albarrán y afirmaron que los senadores que se enojaron por el saludo, se debe a que no entendieron la connotación y las intenciones del artista.

“Senador, me parce que se escandalizó con los saludos y no terminó de ver la participación de Rubén Albarrán , quizá si la ve completa entenderá los orígenes del machismo en México, y cómo este tiene costos que pagamos todas y todos cada día”, respondió Martha Tagle a una crítica lanzada por Julen Rementeria.

Senador me parece que se escandalizó con los saludos y no terminó de ver la participación de Rubén Albarrán, quizá si la ve completa entenderá los orígenes del machismo mexicano, y cómo éste tiene costos que pagamos todas y todos cada día. Le dejo el link https://t.co/hYGxXU5hnk — Martha Tagle (@MarthaTagle) July 19, 2019

Asimismo, hubo usuarios que salieron en defensa de Albarrán por su trayectoria musical y el compromiso que siempre ha demostrado con el bienestar social.

“Rubén Albarrán no es ningún payaso, es un músico y un activista admirado y reconocido en muchos países (…) Y ha hecho mucho por México (…) Y ha trabajado por lo que tiene (…) Y además no dijo nada que no fuera cierto”, señaló una internauta.