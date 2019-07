'Hoy' me llevó a un camino de depresión: Natalia Téllez

La conductora de Netas Divinas, Natalia Téllez, dejó claro que lo que menos le interesa es la fama; si algunos buscan estar en los programas con mejor rating de la televisión, este no es el caso de la joven presentadora.

En entrevista reciente decidió acabar con los rumores sobre la verdadera razón por la que no quiso estar en Hoy, considerado uno de los programas más vistos de Televisa y uno de los shows de revista más seguidos en América Latina.

“El año pasado, que yo estaba en un programa en la mañana, es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije ‘me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy, mucha gente decía ‘pero es que el cuadro’, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso, puedo estar o no, pero mi búsqueda, espero, jamás vaya para allá”, declaró, según recogió el diario El Universal.