'How Do You Sleep', la cancion de Sam Smith que está sonando en todo el mundo

Sam Smith dejó a todos impresionados con tremendo derroche de energía en el video de su más reciente sencillo, How Do You Sleep. Sin duda alguna, tiene todo los elementos para que se convierta en el hit del verano, ya que dejó buenas sensaciones entre los fans del cantante.

Las semanas anteriores, Smith había generado mucha incertidumbre sobre lo que veríamos porque publicó pequeños adelantos del video. Contrario a lo que muchos esperaban (una balada romántica y para tirarse a llorar), el artista llegó para inyectarle energía al asunto con unos buenos pasos de baile.

“La reina del baile que llevo dentro está emocionada por ser liberada”, había publicado en un tuit anterior, una advertencia que se convirtió en realidad en el video porque Smith exhibe una faceta poco conocida.

El cantante es uno de esos artistas que revienta las plataformas en streaming y que lo volverá a hacer con How Do You Sleep; por ejemplo, su éxito Stay With Me superó los 415 millones de reproducciones en el servicio Spotify, mientras que su dueto con Calvin Harris en Promises se fue por arriba de los 500 millones.

El video fue producido por el conocido y admirado Grant Stinger, responsable de otras piezas como The Weeknd de Taylor Swift. La idea central muestra a un cantante que sufre una depresión profunda, pero que logra superarla mediante el baile. Se trata de una catarsis porque apunta a un nuevo Yo que no se queda en la pasividad para salir de esa parte herida de su mente.

Desde las primeras horas de este viernes, How Do You Sleep se apoderó de la primera posición entre las tendencias de Twitter, dejando claro que tiene todo lo necesario para convertirse en el hit del verano.

¡Prepárense para escucharla en la radio por un buen rato!