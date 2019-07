Marcelo García, "El Judas" del Congreso

Diferentes actores señalan a Marcelo García Almaguer como un traidor, no sólo porque viola las reglas no escritas de la política, sino porque además no se hace responsable de sus errores.

Hoy para limpiar su imagen y para recuperar la fuerza que tenía en el morenovallismo, busca posicionarse como un “diputado independiente”, pero simplemente es un diputado sin partido, ya que renunció al PAN al presentir que iba a ser expulsado tras los conflictos internos generados por la muerte de la gobernadora en funciones Martha Erika Alonso Hidalgo, a quien también traicionó porque no defendió su triunfo en el Congreso del Estado, cuando se estaba en busca del gobernador interino.

No sudó ni una gota

Marcelo García llegó por la vía fácil al Poder Legislativo gracias a su relación con el entonces Senador de la República Rafael Moreno Valle Rosas, quien lo postuló en la lista de candidatos plurinominales, es decir, no compitió por ningún distrito; desde el inicio sabía que con cualquier resultado ya tenía en la bolsa la curul. No sudó ni una gota.

La primera traición

Marcelo García se perfilaba para ser uno de los grandes protagonistas de la LX Legislatura, así inició porque contaba con el manto protector del morenovallismo, pero conforme pasaba el tiempo se iba tropezando.

El primer indicio de una traición lo dio cuando se le pidió votar en contra de una iniciativa que impulsaba la coalición “Juntos Haremos Historia”, en aquellos días donde el Congreso del Estado era un infierno por la polarización generada tras las elecciones de 2018.

En la votación, Marcelo García optó por abstenerse cuando tenía la indicación de oponerse a ella, incluso, jamás le contestó la llamada ni los mensajes de WhatsApp al entonces secretario General de Gobierno Diódoro Carrasco Altamirano.

Esta situación le costó un severo regaño de Rafael Moreno Valle, quien le dejó en claro que no había cumplido con la indicación y que ya no había margen para sus interpretaciones, pues dijo que se abstuvo de la votación porque supuestamente no había entendido los alcances de la iniciativa de los enemigos.

Acaparó asesores

Marcelo García, cuando estaba al frente de la coordinación del PAN, contaba con un staff de al menos 10 abogados que reunió Moreno Valle para que estuvieran trabajando con todos los diputados de la alianza “Por Puebla al Frente”, sin embargo, siempre estuvieron a su disposición, hecho que en una ocasión le reclamó el diputado de Movimiento Ciudadano Carlos Alberto Morales Álvarez, con quien también rompió todo tipo de relación.

Apuñala a Tony Gali

El diputado ha sido descubierto negociando con los nuevos hombres de poder, busca ganar protección por haber sido integrante del gabinete morenovallista, por ello se ha dedicado a ofrecer supuesta información comprometedora del ex gobernador José Antonio Gali Fayad y de quienes fueron sus aliados en el pasado.

Ya trató de buscar al gobernador electo Miguel Barbosa Huerta y al propio presidente del Congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla, para consolidar la traición a quienes fueron sus amigos y que en algún momento le dieron cobijo.

No inspira confianza

En la clase política Marcelo García es señalado como un traidor.

No inspira ni un gramo de confianza, quienes fueron sus amigos así lo consideran.

Quienes tratan con él prefieren hacerlo de manera directa y no por teléfono o mensajes de texto, temen que algún comentario pueda ser usado a beneficio del legislador sin partido.

En el Congreso de Puebla es conocido como “El Judas”.