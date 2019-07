Ignacio López Tarso muestra su confianza al gobierno de López Obrador

El actor de 94 años Ignacio López Tarso se ha destacado en su vida no solo por su trayectoria artística sino por su carrera política, ya que ha tenido algunos cargos públicos en la esfera gubernamental y en la actoral.

López Tarso fue diputado en el Congreso de la Unión representante del Distrito 8 del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, por lo que vivió de cerca el gran sesgo social de sus habitantes.

Por una parte, encontró las colonias más ricas de la capital y por otro lado las más marginadas. De esta manera, Ignacio López Tarso aseguró que indistintamente de la clase social, la delincuencia ha rebasado a los ciudadanos. Aunque esta es una problemática que será atendida por el gobierno actual presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Así lo manifestó el actor y exfuncionario público durante una entrevista brindada a la agencia informativa Notimex. Al mismo tiempo, López Tarso manifestó su plena confianza al actual gobierno federal.

“La delincuencia se apoderó del país, que no nos extrañe nada. A todo el mundo le han robado porque no ha habido autoridad que sepa contenerla. Gobiernos van y vienen, pero la inseguridad aumenta cada vez más. Este gobierno tiene la obligación de hacerlo y liberar al país de esa gran preocupación, porque ya no se puede vivir. Yo confío”, mencionó López Tarso en entrevista.