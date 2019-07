Poblanos ganan Innovation Across the Americas -IATA 2019

Dos proyectos encabezados por estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), ganaron el primer lugar del evento internacional INNOVATION ACROSS THE AMERICAS –IATA 2019 (Innovación a través de las Américas), organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, en el que participaron instituciones de educación superior de México y Estados Unidos, Colombia y España.

Este encuentro internacional tiene como objetivo desarrollar productos y servicios que ayuden a solucionar las necesidades identificadas en un ecosistema urbano vulnerable, teniendo como referencia la metodología de la Universidad de Mondragón, País Vasco, que establece tres principios básicos: aprender haciendo (learning by doing), emprendimiento en equipo, así como internacionalización. No hay profesores sino coaches y los estudiantes no son alumnos, sino emprendedores.

En esta edición la UPMP obtuvo un empate de primer lugar con los proyectos Greenivity, Sistema de captación de agua de lluvia con un sistema hidropónico modular de bajo costo, presentado por Edgar Cerón Valencia; además de Huitzil, bomba y regadera retráctil y portátil con un filtro purificador para limpiar el agua almacenada en recipientes plásticos, a cargo de Alejandra Torres Vivar, alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología.

Asimismo, se realizó la presentación del proyecto Glowcal, lámpara de LED sumergible con forja tradicional del barrio de El Alto, cuyo fin es reducir el efecto sombra y la poca continuidad lumínica, de Ana Karen López Máximo, alumna de quinto semestre de la licenciatura en Administración y Gestión de PyMES.

Es importante señalar que dicho evento reunió a 35 estudiantes de instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, como la Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla y Universidad Tecnológica del Valle de Chalco.

Además de la Universidad Pública del País Vasco y Universidad de Deusto de España; Universidad Autónoma de Occidente, Colombia; Evergreen State College, Washington, Estados Unidos y Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.