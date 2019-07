Sequía de Cruz Azul no 'le quita el sueño' a Caixinha

El entrenador de la Máquina Cementera, Pedro Caixinha, fue cuestionado sobre sus sensaciones de cara al arranque del Apertura 2019. De nueva cuenta, inicia otra aventura para ponerle fin a la sequía de 21 años sin obtener un título de liga.

En conferencia de prensa, el lusitano declaró que la victoria contra Necaxa por la Supercopa MX sirvió para que el club tomara ritmo de competencia, además de destacar la preparación durante la pretemporada.

Caixinha reconoció que los arranque de temporada demandan otra intensidad, por lo que el equipo debe iniciar con el pie derecho para agarrar la inercia que les permita cosechar la mayor cantidad de puntos y manejar el certamen.

Finalmente, Pedro Caixinha habló sobre un mal que aqueja a muchos aficionados celestes: la presión y el hartazgo. Existe gran urgencia para que La Máquina vuelva a ganar títulos de liga, ya que sigue vigente la maldición de llegar a finales y no poder ganarlas por diversas circunstancias.

“El tema de la palabra presión no me quita el sueño, ese solo me lo quitó el temblor hace unos días y no lo sentí porque tengo un sueño profundo y eso significa que tengo mi mente tranquila, tenemos objetivos claros”, concluyó.