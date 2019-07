Terry Crews desea interpretar al 'Rey Tritón' en 'La Sirenita'

En las últimas semanas, el fichaje de Halle Bailey como la nueva Ariel en la nueva adaptación cinematográfica de La Sirenita (2020) ha generado mucha polémica alrededor de todo el mundo. Aunque existen personas en total desacuerdo, hay otras que han aplaudido la elección.

Uno de estos individuos que han manifestado su apoyo hacia la elección de Bailey como la protagonista de cinta dirigida por Rob Marshall es el actor, comediante y exjugador de futbol americano Terry Crews.

Su apoyo ha llegado a tal punto que Terry Crews se autonombró como uno de los candidatos para interpretar al padre de la protagonista, el Rey Tritón. De esta manera, lo que comenzó como una publicación en redes sociales se convirtió en una campaña de promoción para que Disney considere seriamente al actor para el papel.

Todo inició pocas horas tras la confirmación oficial de Halle Bailey como la estelar de La Sirenita. Fue entonces cuando Crews colgó en sus redes sociales una imagen donde se le veía caracterizado como el Rey Tritón acompañado con la frase: “El Padre de Ariel”.

Posteriormente las redes sociales hicieron eco de su iniciativa y comenzaron a compartir la publicación. Desde que Bailey fue anunciada como Ariel, muchos fanáticos pensaron en Idris Elba como el candidato perfecto para personificar a su padre. Sin embargo, el rumor de Terry Crews llegó al exitoso ilustrador BossLogic quien compartió una imagen del actor como el personaje.

Finalmente, Crews se tomó en serio su nominación y publicó una audición para que Disney la viera mientras interpretaba una versión modificada del tema compuesto por Alan Menken para la película animada de La Sirenita (1989), Under the Sea (1989).

????‍?? SINGING AUDITION! ??



under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! ??????‍?? pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD — terry crews (@terrycrews) 9 de julio de 2019