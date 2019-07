Piden cabeza de Liza Aceves

La regidora de Morena Marta Ornelas Guerrero exigió la cabeza de la secretaria general del ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, y es que dijo que lejos de propiciar armonía genera discordia en el ayuntamiento de Puebla.

Lo anterior después del descontrol que se vivió durante la sesión de cabildo, en donde un grupo de sindicalizadas se manifestaron en el Salón de Protocolos sin que la Secretaria General pusiera orden.

Además aseguró que fue la responsable del descontrol que se vivió ya que consideró que estaba “preparada” la llegada de los sindicalizados para reventar el trabajo de los regidores, y responsabilizó directamente a Liza Aceves.

“Estaba preparado. Quiero hacerle un llamado de que estas cosas no se hacen. Se ve que ella estaba consciente de lo que iba a suceder y yo quiero pedir que si no puede, que renuncie. No podemos esperar dos meses de evaluación a los secretarios. Lo vamos a llevar hasta el pleno. Creo que se trata de un tema que este cabildo no está coadyuvando”.