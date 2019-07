Guardia Nacional ya rinde frutos en la CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, afirmó que la llegada de la Guardia Nacional a la capital ya impacta en los índices de seguridad que van a la mejora.

En este sentido, puso como ejemplo la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde los elementos de la Guardia Nacional ya se coordinan con los elementos de la SSC, y que han permitido en menos de un mes disminuir los índices delictivos.

Orta encabezó la entrega de 91 patrullas para la demarcación encabezada por Julio César Moreno, aseverando que, con estas unidades, los 51 cuadrantes del territorio estarán aun mas vigilados.

Por otra parte, Orta recordó que la presencia de la Guardia Nacional será, principalmente, en las zonas limítrofes y aunque no lo descartó, consideró que es muy pronto para hablar sobre la posibilidad de que la delincuencia migre a las alcaldías centrales.

“Hasta ahorita no lo hemos visto, es muy prematuro, insisto, y todavía va a llegar mucho más Guardia Nacional. Todavía no tenemos ni la mitad del estado de fuerza que vamos a tener. Estamos con 900 de un total de 2 mil 700 que habrá de llegar de manera que para temas de ver si se va a mover la delincuencia o la incidencia a otras zonas, todavía no se ve”, agregó.