Chelís cuenta con Lucas Cavallini con el Club Puebla

El delantero de 26 años de edad, Lucas Cavallini, se reintegró con el Club Puebla luego de haber disputado la Copa Oro 2019 con la Selección de Canadá.

Cavallini superó algunas molestias físicas y en medio de la ola de rumores sobre su posible salida, ya se encuentra en la Angelópolis para ponerse a las ordenes de su entrenador, José Luis Sánchez Solá.

En este sentido, el Chelís negó tener conocimiento sobre la situación de la salida de Cavallini, y aseguró que contará con él hasta que aparezca un equipo interesado en hacerse de sus servicios y que presenten una oferta.

“Hoy hizo lo mismo que todos, no platiqué nada con él hoy y empecé a trabajar con mi cuadro titular y lo puse a él. Hizo todo como si fuera titular. Di por entendido a lo que me dijo él la semana pasada, que, si el lunes no había una resolución, se quedaba en Puebla. Si de repente se va, ya no es cosa mía”, comentó.