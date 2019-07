Microsismos seguirán en la CDMX: Protección Civil

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, reconoció que los sismos que se han sentido en las últimas horas en la Ciudad de México seguirán presentándose de manera frecuente.

Como principal ejemplo puso la secuencia de siete movimientos telúricos ocurridos la noche de este martes al noroeste de la alcaldía Álvaro Obregón.

En este sentido, David León explicó que algunas de las causas de los sismos son la reactivación de antiguas fallas, tensiones en el subsuelo causadas por hundimientos, así como la generación de desequilibrios causados por grandes sismos generados en la costa.

Asimismo, el coordinador de Protección Civil recordó que siempre se han sentido microsismos en la capital del país, por lo que no es de extrañar que sigan, y ante la protesta de por qué no sonó la alerta sísmica, indicó que no se pueden determinar así ni saber su magnitud.

Por otro lado, David León Romero señaló que, como parte del programa preventivo permanente de Protección Civil, se tiene programada una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo y los 18 titulares de las Unidades de Protección Civil

El encuentro tiene el objetivo de fortalecer las acciones de coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas ante un sismo de gran magnitud.