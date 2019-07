No cederemos ante protestas o manifestaciones: AMLO

Este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal no cederá ante las manifestaciones de grupos que buscan obtener recursos de programas sociales o algún beneficio del gobierno.

En este sentido, el primer mandatario del país citó los casos de cierre de carreteras en Guerrero en exigencia de fertilizantes, por ejemplo, así como los del combate al robo de combustibles, y las protestas por la compraventa de medicinas.

“Por eso, adelante con todas las manifestaciones, no va a haber represión. Nada más la recomendación es que no estén pensando que es el tiempo de antes.

Incluso, el presidente López Obrador reconoció que la misma gente se da cuenta de que las manifestaciones, en muchas ocasiones, no se presentan por causas justas.

“Ya la gente tiene conciencia y esas manifestaciones en vez de ganar simpatías, si no hay causas justas, si no se defienden causas justas, lo que recogen es rechazo”, puntualizó López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional .

De igual forma, el político tabasqueño reiteró que su estrategia de combate a la corrupción tiene como regla el entregar apoyos económicos directo a los beneficiarios y evitar que segundos se queden con lo que no es para ellos.

“Y piensan que en la medida que va pasando el tiempo y que arrecia la lanzada en contra del gobierno, que vamos a ceder. No. Como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean más digno me siento’.