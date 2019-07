CNDH podría presentar inconstitucionalidad por ampliación de gobierno en Baja California

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evalúa la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por la aprobación de una reforma que amplía el periodo del siguiente gobernador de Baja California.

A través de un comunicado, el organismo señaló que todavía está analizando un escrito que llegó a sus oficinas donde varias personas exponen una violación a sus derechos humanos por la decisión legislativa de extender la gestión de gobierno a cinco años.

De esta manera, la CNDH entra a un debate que se ha tornado ríspido y que ha generado gran tensión en el escenario político de Baja California.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad (…) A la fecha, al reforma constitucional controvertida aún no se publica y, en razón de ello, todavía no es vigente”, explicó.