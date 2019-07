Brad Pitt y Margott Robbie se burlan de DiCaprio por su muerte en 'Titanic'

En una entrevista como parte de la promoción del filme Once Upon A Time In Hollywood, el actor Leonardo DiCaprio fue duramente cuestionado sobre aquel polémico final de Titanic. Todo inició por una pregunta del periodista al actor sobre la razón por la que no se subió a la puerta flotante con Rose.

Aunque esta pregunta podría parecer demasiado boba, los fans del filme aceptaron que el final los había dejado desconcertados, ya que no entienden por qué Leonardo DiCaprio no se subió a la puerta con su amada o fue a buscar otra puerta para ponerse a salvo.

Después de que se soltara la controversia, Brad Pitt y Margot Robbie dieron a conocer su postura sobre esta situación. Los dos actores se mostraron muy interesados sobre el motivo por el que no se trepó a la tabla con Kate Winslet, quien interpretaba el personaje de su gran amor.

DiCaprio eludió todos los cuestionamientos sobre el tema y se limitó únicamente a sonreír, pero no dio ninguna respuesta sobre el tema.

Por su parte, Brad Pitt vio la incomodidad de su compañero y no se tentó el corazón para unirse al relajo.

El misterio no fue revelado, por lo que los fans de Titanic, una cinta que se convirtió en un brutal éxito de James Cameron, tendrán que seguir viviendo con aquella muerte que muchos calificaron “sin sentido”.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so ?????? pic.twitter.com/nsOMZpXhFz — MTV NEWS (@MTVNEWS) July 15, 2019