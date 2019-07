AMLO recibirá a congresistas de Estados Unidos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que sostendrá una reunión con legisladores de Estados Unidos, un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes y que se centrará en temas puntuales.

El mandatario mexicano detalló que pondrá especial atención en lo que refiere al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a fin de motivar a su aprobación en el Congreso de Estados Unidos.

López Obrador reveló que entre los legisladores de Estados Unidos que visitarán el país se encuentra uno que no está a favor del T-MEC, por lo que será revelador conocer cuáles son los argumentos de los que se oponen a su ratificación.

“[Han transcurrido varios años] como para dar un viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido, así como no ha resultado la panacea, también durante años se ha ido consolidando una relación económica importante (…) No es racional decir no al tratado a estas alturas”, comentó.