'Game of Thrones' rompe récord de nominaciones en los Premios Emmy

Esta semana las nominaciones de la próxima entrega de los Premios Emmy fueron reveladas por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS). Diversas producciones obtuvieron múltiples nominaciones, pero la ficción fantástica de HBO recibió una cantidad histórica de nombramientos.

De esta manera, la octava temporada de Game of Thrones (2019) se convirtió en la producción con más nominaciones en una sola entrega de Primetime Emmy Awards con un total de 32 designaciones en distintas categorías, ya que hay algunas con múltiples representantes de la serie.

Si bien, la ficción televisiva creada por David Benioff y D. B. Weiss tiene presencia en la categoría más importante del certamen, Mejor Serie de Drama, diversos miembros del reparto y del equipo de producción figuran en las categorías restantes, así como en la ceremonia enfocada a las Artes Creativas.

Algunos de los actores que pertenecen al reparto como Emilia Clarke, Kit Harington, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Michael Kelly y Peter Dinklage se encuentran nominados en las categorías histriónicas, tanto principales como de reparto.

