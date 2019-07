Austin Butler interpretará a Elvis Presley en cinta biográfica

Esta semana se confirmó que el siguiente proyecto cinematográfico de Baz Luhrmann sería una película biográfica de Elvis Presley, para continuar con la tendencia que últimamente han marcado películas como Bohemian Rhapsody (2018) o Rocketman (2019).

El actor elegido por el cineasta australiano para personificar al Rey del Rock and Roll es Austin Butler, conocido por su participación en las ficciones televisivas The Carrie Diaries (2013-2014) y The Shannara Chronicles (2016-2017).

Aunque en sus diversas apariciones en el cine y la televisión, Austin Butler no ha podido demostrar sus aptitudes musicales, lo cierto es que ha estado vinculado a la esfera musical desde su infancia. Así lo demostró durante su breve aparición en la serie Are You There, Chelsea? (2012).

En el efímero metraje, Butler interpreta a una estrella de pop juvenil llamada Luke. Lo curioso de esta interpretación no es la maestría que ya demostraba con la guitarra y el canto, sino la letra de su canción que asevera que no busca la fama ni los lujos. Elementos que Elvis Presley tenía de sobra.

Hace unos años, Austin Butler proporcionó una entrevista a ClevverNews donde aseguró que su primer acercamiento con la música sucedió a los 9 años con un violín, posteriormente pasó a la guitarra y después al piano. La interpretación vocal llegó para su formación actoral, en lugar de sus deseos por ser cantante.

Ahora, Butler interpretará a uno de los mayores íconos musicales de la historia. La cinta biográfica de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann aún no cuenta con un título oficial o alguna otra confirmación de su reparto, pero su rodaje está programado para iniciar a principios del próximo año.