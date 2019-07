Presentan las nominaciones a los Premios Emmy 2019

El periodo calificado para la temporada de premiación sobre la industria televisiva funciona diferente a la cinematográfica, por ello, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés) reveló sus nominaciones para la próxima entrega de los Premios Emmy.

Fue este martes 16 de julio cuando se revelaron los nominados para la septuagésima primera edición de los Primetime Emmy Awards, la ceremonia de premiación más importante para las producciones de televisión estadounidense.

Las producciones más nominadas del certamen resultaron ser la ficción de fantasía Game of Thrones con 14 nombramientos, seguida por la miniserie dramática When They See Us con 11 y la comedia negra Barry con 9. Las cadenas HBO y Netflix son las productoras con más nominaciones con 43 y 22 nominaciones respectivamente.

It’s almost time for the 71st #Emmy Nominations! Tune in at 8:30 a.m. PT/11:30 a.m. ET to watch @kenjeong and @DarcyCarden announce the nominees LIVE right here on Twitter! https://t.co/769eoMl6al — Television Academy (@TelevisionAcad) 16 de julio de 2019

Las categorías más importantes de los Primetime Emmy Awards, es decir, Mejor Serie en formato de Drama, Comedia, Limitada y Película para la televisión tiene una amplia gama de participación por parte de todos los géneros y productoras existentes.

Para Mejor serie de drama compiten Better Call Saul de AMC, Bodyguard de Netflix, Game of Thrones de HBO, Killing Eve de BBC America, Ozark de Netflix, Pose de FX Networks, Sucession de HBO y This is Us de NBC.

En Mejor serie de comedia se encuentran Barry de HBO, Fleabag de Amazon, The Good Place de NBC, The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon, Russian Doll de Netflix, Schitt’s Creek de Pop TV y Veep de HBO.

Mejor miniserie o serie limitada figuran Chernobyl de HBO, Escape at Dannemora de Showtime, Fosse/Verdon de FX Networks, Sharp Objects de HBO y When They See Us de Netflix. Para Mejor película para televisión se encuentran Bandrsnatch (Black Mirror) de Netflix, Brexit de HBO, Deadwood de HBO, King Lear de Amazon y My Dinner With Hervé de HBO.

La entrega 71 de los Primetime Emmy Awards ocurrirá el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles, California.