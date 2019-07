QUÉPASA: ¡Sí hay video de la pelea entre Don Uber y motociclista!

El domingo pasado, una curiosa tendencia se colocó en la red social Twitter, y es que un usuario, con su narración de Don Uber, dio de que hablar a propios y extraños.

La historia de Don Uber acaparó comentarios, tanto por lo bien narrada por su cronista como por la expectativa que creó en torno a ello.

Por un lado, muchos criticaron al usuario Francisco Cam (@Pako0o) por su narración y la falta de una fotografía o video para probar que es cierta, mientras que otros lo felicitaron.

Cuando el Uber de Francisco le pidió permiso para agarrar a golpes al motociclista que lo estaba molestando, Francisco accedió, según dijo “porque le encanta ver el mundo arder”.

Mi Uber me pidió chance de agarrarse a putazos con un motociclista que le mentó la madre...y como amo me gusta ver arder el mundo le dije que no había pedo.

Abro hilo. — Francisco Cam (@Pako0o) 13 de julio de 2019