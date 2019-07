Tendrá "El Tepeyac" adoquín y cancha

La colonia El Tepeyac, en el municipio de Amozoc, fue asentada sobre un piso a desnivel, lo que ocasiona que en estas épocas de lluvia las calles queden casi intransitables por las zanjas que provoca el caudal de agua.

Debido a esta problemática, los vecinos de esta colonia organizada con el Movimiento Antorchista, desde hace ya 8 años, vieron necesario el tener que realizar diferentes faenas para poner en condiciones un poco más óptimas estas calles casi cada semana.

Adrián González Ortega, dirigente antorchistas en la zona, comentó que en 8 años de lucha se han logrado muchas cosas como la electrificación, la red de drenaje y agua potable, el rastreo de calles, la colocación de luminarias y alarmas vecinales, la creación de un preescolar y el adoquinamiento de la calle 13b sur.

“Pero eso no es todo, hay que seguir adelante en las gestiones. A mí me da muchísimo gusto ver que cada día trabajan por una calidad de vida diferente, pero más gusto me da decirles que en próximas fechas daremos el banderazo de inicio de obra de la calle 15 sur y de la cancha de usos múltiples para esta colonia, porque la gestión del pueblo ha sido, tiene que ser, y seguirá siendo ejemplo de progreso”, afirmó.

Por último, afirmó que saber que en este año se logrará otro adoquinamiento y la primera etapa de la cancha de usos múltiples motiva no solo a los habitantes de esta comunidad a seguir luchando, sino que además acerca a más comunidades dispuestas a luchar de la mano de Antorcha.