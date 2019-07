Fox presenta el primer avance teaser de 'The King's Man'

Durante meses se supo que Matthew Vaughn trabajaba en una precuela de la franquicia Kingsman (2014-2017). Por meses se conoció que el proyecto se subtitulaba como The Great Game, posteriormente se conocieron las primeras incorporaciones a su elenco.

Hace unas semanas, se confirmó que la película se titularía simplemente The King's Man (2020) y que se estrenaría el próximo 14 de febrero. Sin embargo, esta semana su productora 20th Century Fox presentó de manera inesperada su primer adelanto en forma de teaser.

El breve avance con una duración de menos de dos minutos presenta algunos de los pasajes de The King's Man y evidencia la formación de la agencia secreta. Además, confirma que su ubicación temporal será en la década de 1900 y los roles de personajes principales interpretados por Ralph Fiennes y Harris Dickinson.

Para esta entrega Matthew Vaughn vuelve a colocarse detrás de las cámaras, además de contar con un reparto repleto de estrellas como Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, Djimon Hounsou y Charles Dance.

Por otra parte, acompañando al primer tráiler de The King's Man, la productora encargada Fox reveló el primer póster de la cinta que conserva el minimalismo de las producciones antecesoras y los elementos que han dotado a la serie de un carácter único en la industria.

De esta manera, The King's Man continúa expandiendo en la pantalla grande la licencia basada en el cómic The Secret Service (2012-2013) creado por Mark Millar y Dave Gibbons. Además de esta película, Matthew Vaughn ya trabaja en la tercera parte del canon central de la franquicia y en un spin off basado en la agencia hermana norteamericana, Statesman.