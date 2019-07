Veracruz, obligado a saldar deudas antes del Apertura 2019

El entrenador de los Rayos del Necaxa, Guillermo Vázquez, reveló que Veracruz todavía no ha liquidado la deuda que tiene con su persona y los integrantes de su cuerpo técnico, sin embargo, deberán hacerlo antes de que arranque el Apertura 2019 porque, de lo contrario, no podrían participar en el certamen.

Así lo expuso Vázquez tras escucharlo de la propia boca del presidente de la Liga BBVA, Enrique Bonilla, por lo que los escualos están obligados a pagar las deudas pendientes para iniciar el torneo sin ninguna restricción.

“Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado, eso fue la última información que tengo de parte del señor Bonilla, que así me lo hizo saber a mí, que si no hace los pagos no participa el equipo de Tiburones y no nada más a mí, sino a toda la gente que se le debe, entonces confiamos en que así será”, declaró durante una entrevista que sostuvo para ESPN am.