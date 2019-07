Lagarde le pone fecha a su renuncia al FMI

Era un secreto a voces, pero este día se hizo oficial que Christine Lagarde no seguirá al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La directiva presentó su carta de renuncia como gerente del organismo, aunque su salida efectiva del fondo tendrá lugar el 12 de septiembre del año en curso.

La dimisión era el escenario más probable después de que Lagarde fuera nominada a la presidencia del Banco Central Europeo, por lo que solo era cuestión de tiempo para que llegara el documento donde expresara sus intenciones de dejar el FMI en el corto plazo.

En el escrito, la todavía presidenta del FMI informó que su lugar lo asumirá de forma interina David Lipton, quien ejercerá la gestión general mientras se realiza el proceso para designar al titular para un nuevo periodo.

El FMI reconoció los aportes hechos por Lagarde durante su periodo al frente del organismo financiero, después de señalar que le tocó vivir momentos convulsos en la economía y episodios desafiantes.

Today I informed the #IMF Board that I will resign as Managing Director of the International Monetary Fund, effective September 12. It has been a privilege to serve our 189 member countries with the devoted staff of this institution. https://t.co/WLso6ydrTE — Christine Lagarde (@Lagarde) July 16, 2019