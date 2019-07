Trump sospecha que Google podría trabajar para los chinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se cansa de lanzar declaraciones polémicas e incendiarias; ahora se volcó sobre el gigante de Internet y principal motor de búsquedas en la web, Google, tras anunciar que investigará los señalamientos donde se acusa a la empresa de trabajar con los chinos.

En el programa Fox and Friends, el multimillonario Peter Thiel consideró que Google tendría que someterse a una profunda investigación por posible traición. El inversor en tecnología criticó con fuerza a la compañía por tener supuestos lazos con el Gobierno de China.

Después de elogiar a Thiel en su cuenta de Twitter, Trump soltó la bomba que causó gran preocupación entre los directivos de Google, así como enfado y coraje por el impacto que pueden tener sus palabras y posteriores acciones en el quehacer de la compañía.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019