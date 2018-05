En Puebla queremos gente honesta, trabajadora y que ame a su estado como Martha Erika: Zepeda

En gira por el municipio de San Andrés Cholula, el Presidente Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda exigió la aclaración de los bienes de Luis Miguel Barbosa valuados en 25 millones de pesos, pues no se puede pretender gobernar a base de mentiras, ya que Puebla requiere una persona honesta, trabajadora, que ame a su estado y esa persona es Martha Erika.

“Tenemos enfrente a unos que pretenden engañar. Podemos ver espectaculares donde Barbosa y Andrés Manuel aparecen con -juntos combatiremos la corrupción- pues que les parece que empiece por las 10 casas que le encontraron a Barbosa o los 25 millones que no declaró. No se puede andar diciendo cosas si no tienes tu historial limpio, queremos gente honesta, gente trabajadora y que ame a Puebla como Martha Erika”, remarcó.