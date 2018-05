Tras agresión, Violela Lagunes presenta denuncia

Esta es parte de la declaración de Violeta Lagunes asentada en la denuncia:

El propio día 10 de mayo, pero alrededor de las 17:00 horas, una de las compañeras de nuestro equipo, de nombre María del Carmen Salazar Romero, convocó a los medios de comunicación del municipio de Tehuacán, para una conferencia de prensa que el movimiento “AMLO Sí, Barbosa No”, daría al día siguiente a las 11:00 horas en el restaurante Casa Rayón, ubicado en Rayón número 3, colonia Centro de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, código postal 75700.

El día y al lugar indicados en la convocatoria, empezamos a llegar varios integrantes de ese movimiento a partir de los 10:30 horas, sin embargo, nos percatamos que el lugar estaba lleno de gente que portaba playera y/o chaleco con la leyenda “Morena”, lo que se corroboró con el hecho de que los militantes de ese partido que forman parte de nuestro movimiento y que nos acompañaban a la rueda de prensa nos informaron que efectivamente eran integrantes de Morena, Tehuacán.

En mi caso, los intenté saludar pero desde que llegué me empezaron a insultar con calificativos como “golfa”, “sicaria de la política”, “violenta”, entre otros, y me gritaban “fuera el PAN”, “fuera el PAN”.

Decidimos irnos a dar la rueda de prensa a otro lugar, informa´ndole a los medios de comunicacio´n presentes que nos moveri´amos al restaurante “La Granja” ubicado al frente, es decir, en la Calle 1 Sur nu´mero 110, colonia Centro, c.p. 75700 en Tehuaca´n, Puebla,pues habi´a varias calles cerradas por el evento que Movimiento de Regeneracio´n Nacional realizari´a por la visita de Andre´s Manuel Lo´pez Obrador, candidato presidencial.

Durante el transcurso de esa rueda de prensa, se acercaron 3 personas con las playeras estampadas de “Morena” a estarnos grabando en forma intimidante.

Posteriormente desayunamos, nuestro compan~ero Rafael de la Fuente pago´ el costo de nuestro desayuno, y alrededor de las 13:15 horas, diez de nosotros nos fuimos a colocar microperforados y convivir un poco con la gente en la interseccio´n de la avenida Reforma e Independencia del municipio de Tehuaca´n; sin embargo, gente dirigida por Pablo Salazar Vicentello, quien fue Secretario de Gabriel Biestro Medinilla, Presidente estatal de Morena en Puebla, y que ahora funge como Secretario Particular de Luis Miguel Gero´nimo Barbosa Huerta y enlace nacional de Morena en Puebla, asi´ como una persona de nombre Vi´ctor, se fueron detra´s denosotros, grita´ndonos: “o se largan de Tehuaca´n o no van a salir vivos de aqui´”, entre otras tantas cosas.

Pablo Salazar Vicentello me llamo´ y al acercarme a e´l me empezo´ a gritar: “eres una perra, sicaria de la poli´tica, amante de Doger y gata de Rafael Moreno Valle”, la´rgate ahorita mismo por las buenas o no te va a alcanzar la vida para llorar por todo lo que le va a pasar a tu familia”, mi hermana Xo´chitl Lagunes se encontraba cerca de mi´ y alcanzo´ a escuchar todo, dicie´ndole a Pablo Salazar Vicentello: “Sen~or, yo a Usted no lo conozco pero le pido que nos respete y deje de amenazar a mi hermana”; e´l se rió a carcajadas y llamo´ en ese momento con sen~as a una mujer de la que no pronuncio´ su nombre, ella tiene como de 28 a 30 an~os, de aproximadamente 1.50 metros de estatura, morena, de cabello casi hasta la mitad de la espalda, cafe´ oscuro, muy decolorado por dan~o de tintes en la parte de abajo, y le ordeno´: “trae a otras cinco mujeres y ha´ganle marcacio´n personal a estas perras, si no aprenden, llama al grupo de ya sabes quién”, ella le dijo: “sí mi amor, ahorita me encargo de estas panistas buenas para nada”.

Mi hermana y yo seguimos colocando microperforados, sin embargo, como a los 10 minutos, se abalanzaron varias mujeres sobre nosotras y nos llevaron hacia un inmueble que se encuentra enfrente de una zapatería, en esa misma calle, mismo que esta´ en remodelación, nos gritaban cosas muy humillantes, nos golpeaban sobre la puerta, nos jalaron del cabello y nos exigieron que nos fue´ramos, nosotras les pedi´amos que nos dejaran de golpear; cuando nos logramos zafar de ellas, la mujer con la que hablo´ Pablo Salazar Vicentello me rasguñó el brazo derecho y me pego´ un golpe muy fuerte en el esto´mago; antes de retirarse, nos aventaron un li´quido, yo corri´ y no me pudo mojar pero a mi hermana Xo´chitl, le cayo´ en la cara, ponie´ndosele muy rojo el rostro desde ese di´a hasta el di´a de hoy y ellas se fueron burla´ndose de nosotras.