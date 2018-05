Paolo Guerrero queda fuera del Mundial por nueva sanción del TAS

La sustancia por la que dio positivo fue benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína, demostrando después que la presencia de la sustancia se debía a un té de coca que había consumido antes del partido por un cuadro gripal.

“Jamás he consumido ningún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Nunca me han llamado la atención, siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta hacer ese tipo de cosas… Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional, lo que no se comprueba es como pueden darme una sanción de 14 meses. Me están robando el Mundial”, afirmó Guerrero en entrevista para una cadena en Perú.