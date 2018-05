Ayuntamiento atiende reporte de mascota aparentemente maltratada

El Ayuntamiento de Puebla, refrenda su compromiso de propiciar condiciones favorables para los animales y reprueba cualquier tipo de violencia a las mascotas, por lo que se le recuerda a la ciudadanía que pueden realizar denuncia por maltrato animal ante las autoridades competentes.

Para cualquier orientación, se pueden comunicar a los siguientes teléfonos: 2-33-46-11 y 2-64-32-51, en la zona Sur y al 4-32- 01-94, en la zona Norte, o pueden acudir a los centros de Protección Animal permanentes, ubicados en las siguientes direcciones: calle 62 Poniente no. 525 de la Col. Guadalupe Victoria, Mirasoles no. 14 Col. Bugambilias y en Avenida de las Naciones No. 748, Col. Geovillas del Sur.