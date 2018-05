Acabaré con el hostigamiento contra los maestros: López Obrador

López Obrador también habló sobre la polémica Ley de Comunicación Social, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Anunció que acabará con el gasto gubernamental en medios, pero sí se comprometió a no caer en pagos excesivos y desproporcionales.

“No se va a quitar el apoyo del gobierno para la publicidad porque el gobierno necesita informar y también los medios requieren esos ingresos, porque si no se quedarían nada más los que tienen mucho dinero y los periodistas que son dueños de los medios, pues no tendrían posibilidad de mantener sus medios, nada más que ya no habrá esas cantidades excesivas”, concluyó.