VIDEO: Duarte confiesa supuesto pacto con gobierno de Peña Nieto antes de ser arrestado

Las redes sucumbieron desde las primeras horas de este martes con la difusión de un video donde aparece el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, minutos antes de que fuera detenido en la Laguna Atitlán, Guatemala.

La grabación causó gran revuelo porque se trata de una confesión del presunto pacto que cerró el exmandatario veracruzano con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que se entregara ante la justicia a cambio de que dejaran de molestar a su familia y les permitieran hacer su vida en paz.

El video fue divulgado por primera ocasión la noche de ayer en Imagen Noticias durante el programa conducido por Ciro Gómez Leyva, y desató una ola de comentarios en redes sociales que fueron desde las críticas hasta Duarte de Ochoa hasta los cuestionamientos contra el presidente Enrique Peña Nieto y las instancias de seguridad.

En el video, Javier Duarte reitera una y otra vez que se trató de una entrega a consecuencia de un pacto con la administración federal; señaló que accedió a convertirse en un “preso político” para que se retiraran todas las acusaciones contra su familia y se les permitiera hacer su vida en plena tranquilidad.

El exgobernador afirma en la grabación que es víctima de “persecución política”, adelantando que en unos minutos sería detenido y que tendría que hacerse el sorprendido de la operación realizada aquel sábado 15 de abril de 2017 en la Laguna Atitlán, Guatemala.

“Mi entrega fue pactada, fijando día y lugar, permitiéndome que mis hijos pudieran viajar a Guatemala para reunirse con nosotros y, al mismo tiempo, que me pudiera despedir de ellos (…) Es importante señalar que mi entrega en Panajachel, Guatemala, fue disfrazada para no hacer quedar mal a las autoridades mexicanas ante la opinión pública y que no pareciese un acuerdo”, añadió.