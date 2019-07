Rocío García Olmedo aclara sustitución

Algunas versiones periodísticas han hecho referencia a una “supuesta destitución y/o remoción” a la coordinación del Grupo Legislativo del PRI, que desde octubre de 2018 honrosamente he venido ejerciendo.

Quiero aclarar que la sustitución a dicha coordinación tiene que ver con un acuerdo pactado la mañana de este lunes 15 de julio por los cuatro integrantes de este grupo parlamentario, en las personas de las y los diputados: Josefina Hernández García, Nibardo Hernández Sánchez, Javier Casique Zárate y quien esto suscribe, Rocío García Olmedo.

Los motivos fueron por así convenir a una estrategia para vigorizar el trabajo de la actual legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla y para permitir que todas y todos los integrantes del grupo legislativo asuman también esta posición de coordinación, en los términos del acuerdo referido.

La reunión y las conclusiones fueron atestiguadas por el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, el diputado Gabriel Biestro Medinilla.

Una destitución suele darse por incapacidad o irregularidades al cargo, sin embargo, dejo constancia que durante el tiempo que mantuve la Coordinación del Grupo Legislativo del PRI se logró un trabajo coordinado y productivo con resultados a la vista de la opinión pública y desde luego de mi partido, así como una representación a la altura de los nuevos tiempos dentro de la JUGOCOPO.

Desconozco las razones y quienes motivaron dicha información errónea. A lo largo de mi trayectoria en la vida política, me he conducido con profesionalismo, vocación de servicio y el respeto irrestricto a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Cabe señalar, que nunca en mi carrera política he sido destituida de cargo alguno.

Continuaré trabajando como lo he hecho hasta este momento, enarbolando las causas de Puebla y los poblanos. Lo haré buscando siempre el consenso a través de la política porque estoy convencida de que el diálogo y la apertura son el camino para lograr acuerdos.