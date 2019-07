¡Luis Mauricio Suárez se retira del beisbol!

El ex pelotero de los Pericos de Puebla, Luis Mauricio Suárez, anunció de manera oficial su retiro del beisbol profesional, esto teniendo como marco el Estadio Hermanos Serdán.

Con la presencia del vicepresidente Deportivo de los Pericos, Alfonso López, y del vocero de la organización, Ramón Ramírez, Suárez agradeció a la directiva de la novena verde por la oportunidad de hacer este importante anuncio en el Hermanos Serdán.

De igual forma, el ahora ex jugador se dijo honrado del homenaje que le hicieron al permitirle lanzar la primera bola en el tercer juego de la serie contra los Toros de Tijuana, al tiempo que aprovechó para reconocer a su familia, amigos, compañeros, managers y directivos de los equipos para los que jugó.

“Quiero empezar dando gracias a Dios por la habilidad que me dio para jugar este deporte, a toda mi familia que siempre me apoyó, ver tantas caras conocidas en este momento para mí es lo que me voy a llevar en el corazón”.