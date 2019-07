Ethan Hawke y Uma Thurman se manifiestan orgullosos de Maya Hawke

La tercera temporada de Stranger Things (2016-2019) ha representado para Netflix un éxito sin precedentes. En sus primeros cuatro días de disponibilidad, la ficción creada por los hermanos Duffer alcanzó más de 40 millones de espectadores.

Al mismo tiempo, Stranger Things 3 (2019) trajo consigo nuevas incorporaciones a su elenco, sin embargo, una de las que más ha destacado es Maya Hawke por su interpretación de la compañera de trabajo de Steve Harrington, personaje de Joe Keery, Robin.

Por ello, los padres de Maya Hawke, quienes son conocidos en la industria hollywoodense expresaron el orgullo hacia su hija. Se trata de

Ethan Hawke y Uma Thurman. Ambas estrellas reconocieron a su hija a través de sus redes sociales.

Por un lado, Ethan Hawke colgó una emotiva carta en su perfil personal de Instagram en donde repasa la trayectoria artística de su hija. En las líneas pueden leerse los proyectos pasados de Maya resaltando su participación en Stranger Things.

“Algunos de ustedes tal vez se perdieron su participación en la producción Little Women de la BBC el año pasado o su trabajo en Juilliard. Además de numerosas producciones de su escuela secundaria, hasta yo me perdí algunas y soy su padre. Unos puede que conozcan su música, otros tal vez no. Pero damas y caballeros, conozcan a Maya Hawke. Ella es auténtica”, escribió Ethan Hawke en Instagram.