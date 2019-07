El motivo de Russell Crowe para rechazar 'El Señor de los Anillos'

Con algunos papeles emblemáticos como John Nash en Una mente brillante (2001) y Máximo Décimo Meridio en Gladiador (2000), el actor neozelandés Russell Crowe ha tenido diversos ofrecimientos para interpretar a importantes personajes, mismos que no ha aceptado por completo debido a problemas con se agenda u otras motivaciones.

A principios del milenio, Crowe pasaba por algunos de sus mejores momentos como artista y claramente, la mayoría de las casas productoras querían hacerse de sus servicios. Esto lo llevó a que la producción encabezada por Peter Jackson para El Señor de los Anillos (2001-2003) lo considerara para uno de los protagónicos.

El actor incluso sostuvo una conversación telefónica con el director de los filmes, en esta charla Jackson le hizo el ofrecimiento para uno de los personajes más representativos en la historia del cine y la literatura, Aragorn. Sin embargo, Russell Crowe no estuvo interesado y lo rechazó.

De esta manera, el interprete neozelandés manifestó sus motivaciones para desvincularse de tal proyecto tan ambicioso. Así lo reveló Crowe en una entrevista realizada al programa televisivo The Howard Stern Show.

“No pensé que Peter Jackson me quisiera en su película. Pienso que se vio obligado a hablar conmigo porque en aquel momento todos me querían en los proyectos. Estaba hablando con él por teléfono y no tenía idea sobre lo que yo había hecho. Mi instinto me decía que quería a otro actor para el papel, entonces permití que contratara de su preferencia”, dijo Crowe en entrevista.