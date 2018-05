QUÉPASA: Banamex se queda sin sistema y los memes no perdonan

Además, el sector bancario en general ha sido objeto de diversos ataques cibernéticos, originando problemas con las transacciones vía del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI).

Citibanamex dio una primera respuesta a los problemas en su sistema, detallando que se encontraba atendiendo las intermitencias y que informaría a sus clientes cuando el problema estuviera solucionado.

Pese a ello, las reacciones no se hicieron esperar y aquí te compartimos algunos de los mejores memes por la caída de Citibanamex.

***

Cuando no puedes sacar dinero de tu cuenta #Banamex , pero no porque funcione, sino porque no tienes saldo. pic.twitter.com/mlatlJtB5X — Viejo Paulino® (@el_viejopaulino) 13 de mayo de 2018

???? No tengo dinero

???? No tengo dinero

???? No tengo dinero

???? No tengo dinero

???? No tengo dinero

???? Soy cuentahabiente #Banamex — Emmett 2000 (@NoAyPapel) 13 de mayo de 2018