Golpean a Juan Osorio en pleno asalto a su hogar

El productor Juan Osorio reveló que el domingo pasado fue víctima de un asalto a casa habitación, un episodio que se tornó dramático porque él se encontraba dentro del inmueble. Asimismo, dio a conocer que saquearon el hogar y se llevaron consigo varios documentos.

En una grabación donde explica los hechos, Osorio detalló que fue una de las experiencias más traumáticas por las que ha atravesado; se le vio notablemente afectado por lo que acababa de suceder.

“…se llevaron todos mis documentos, identificaciones, tarjetas, fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores muy fuertes, mis dedos se torcieron. Eran cuatro sujetos y uno estaba afuera con un coche, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña, las puertas las rompieron”, declaró.