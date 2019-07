Seguiré recorriendo el país a ras de tierra: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que no detendrá sus giras por diversos municipios del país, ya que estas visitas le permiten ver qué se está haciendo bien y dónde hace falta intervenir para apoyar a quienes más lo necesitan.

En su discurso desde el Hospital Rural de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, Obrador afirmó que el gran reto sigue siendo desterrar la corrupción y acabar con cualquier práctica abusiva sobre las finanzas del sector público.

“Si no hay corrupción, la riqueza se distribuye y alcanza a todos. Había la mala costumbre de que los potentados no pagaban impuestos. Paga impuesto el campesino, el obrero, los profesionales, maestros, médicos, enfermeras, pero había uso, los más importantes en términos de finanzas, que no pagaban impuestos, y se les condonaban impuestos”, explicó.