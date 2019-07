QUÉPASA: 'Mario Casas se siente divo', lo critican sus propios fans

El actor Mario Casas visitó suelo mexicano para promocionar la nueva serie que estelariza, Instinto, producción que se encuentra en el catálogo de Prime Video. Esto fue suficiente para que muchos fans hicieran hasta lo imposible para tratar de ver a su ídolo, ya sea para tomarse la fotografía o sacarle un autógrafo.

Sin embargo, los propios fans del artista español se mostraron muy desilusionados de su comportamiento, debido a que mostró una cara totalmente diferente a la que tuvo durante las transmisiones al aire o para las cámaras de televisión.

Los fans revelaron que se acercaron al foro donde concedió entrevistas para tomarse una foto, pero rechazó salir un momento y su agente terminó sacándolo por el sótano del lugar.

Algo similar pasó en Televisa Chapultepec, donde solo accedió a tomarse fotografías con algunos de los trabajadores de Noticias, pero igual lo hizo de mala gana y con enfado.

Una de las pocas que sí logró fotografiarse con Mario Casas fue la productora de Hoy, Magda Rodríguez, quien incluso presumió la imagen en su propia cuenta de Instagram.

Por supuesto, la molestia de sus fans llegó a redes sociales y le valió perder a fieles seguidores de su trabajo en suelo mexicano.

“La verdad solo perderán su tiempo chicas creo que ya se cambió de hotel así es él cuando ve que ya saben dónde está o hay más de tres fans esperándolo, lo sé porque mi amiga fue y ya se cambió de hotel y es muy especial”, escribió una usuaria. “Mario Casas no están chido como pensé, o de verdad le agobia tener fans. Quizá es como su personaje en Instinto y le dan ataques de ansiedad. Me siento algo decepcionada pero también sé que si no iba a pasar horas fuera del hotel me iba a arrepentir”, dijo otra internauta.

W/ Mario Casas que no es tan chido como pensé, o de verdad le agobia tener fans ?? quizá es como su personaje en #Instinto y le dan ataques de ansiedad ?? idk, me siento algo decepcionada pero también sé que si no iba a pasar horas fuera del hotel me iba a arrepentir. pic.twitter.com/8kMKwLMzIY — Mariela Mtz ????? (@mariela_pop) 13 de julio de 2019

Ya se fue, ayer que salió era para irse al aeropuerto. Cuando llegó al hotel éramos como 9 personas y no se bajó, dos horas después cuando se iba se detuvo muy a fuerza, siento que se espantó pues ya éramos como 15/20, cosa que no hubiese pasado si nos daba 10min la primera vez — Mariela Mtz ????? (@mariela_pop) 13 de julio de 2019

Por supuesto, hubo fans que defendieron al actor español, a quien describieron como una persona sencilla y amable; asimismo, mostraron las fotos que se tomaron con el actor durante su estancia en México.