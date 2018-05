'Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan', la campaña que movió a México

Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan. pic.twitter.com/JtiSyxqiMk — Jesús Raviella (@chuchelas) 13 de mayo de 2018

En la imagen, aparece una niña con semblante triste y una postura que denota temor e inseguridad. A un costado, sobresale la frase y el reclamo que motivó la campaña. Sin embargo, los usuarios consideraron que el mensaje debería ser más abierto y tomar en cuenta a los niños.

Campaña



A las niñas y niños NO se tocan, NO se violan y NO se matan..ayudanos a compartir esta linda campaña #UnidosPorLosNiñosDeOrtega



Este es el momento para construir #UnOrtegaDondeQuepamosTodos



Carlos Humberto Collazos Roncancio#SoyLiberal pic.twitter.com/3qB6g4eCuH — Carlos Humberto Collazos Roncancio (@carloscollazos_) 12 de mayo de 2018

Los usuarios pusieron énfasis en que cometer esta clase de actos contra cualquier persona representa un delito, además de una clara vulneración contra la dignidad e integridad del ser humano.

Cuando dicen "A las niñas no se tocan, no se violan y NO se matan" me da risa, porque en realidad no se le hace eso a nadie. https://t.co/BApa32gG9D — Nelson Serrano (@nelsonserranot_) 11 de mayo de 2018

De acuerdo con el Unicef, la violencia contra los infantes es uno de los grandes desafíos de la sociedad moderna, además de abrir la puerta a otras problemáticas como la deserción escolar. Asimismo, advierte sobre la urgencia de acabar con la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y el abandono, muchas veces aprobada de forma implícita por la sociedad.