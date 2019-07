'Checo' Pérez sufre en Silverstone, Hamilton se lleva el GP de Gran Bretaña

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tuvo su carrera más complicada en el GP de Gran Bretaña. Mientras el mexicano sufrió en la parte baja de la tabla, el británico Lewis Hamilton se ratificó como el gran favorito para el campeonato de este año, llevándose la carrera por su agresividad y consistencia.

El representante de Racing Point terminó en la posición 17, solo por delante de quienes no lograron cerrar la carrera como Giovinazzi, Grosjean y Magnussen. Delante de él llegó un frustrado Sebastian Vettel, quien está teniendo un torneo de pesadilla.

El incidente que marcó la carrera de Checo Pérez tuvo lugar en la vuelta 27, cuando hubo un toque con Nico Hulkenberg que le ocasionó perder piezas en el alerón trasero. El tapatío se vio forzado a entrar a boxes y se reincorporó en la última posición, sin que el contacto fuera a revisión.

El contacto de Checo se vio opacado por el tremendo error de Vettel en la 38, cuando el germano intentó recuperar su posición tras un rebase de Verstappen. Mientras que Max se mantuvo en quinto después de este hecho, el germano tuvo que entrar a boxes. La dirección de carrera lo sancionó con 10 segundos y, por consecuencia, cayó hasta el fondo de la tabla.

La agresividad de Hamilton y los roces entre pilotos marcaron el GP de Gran Bretaña, un caos que emocionó a los presentes en Silverstone. De nueva cuenta, los pilotos de Mercedes celebraron por todo lo alto.

“Estoy muy emocionado de poder celebrar esta victoria delante de mi afición. He visto muchas banderas británicas que me han dado apoyo cada vuelta. Espero que la afición haya disfrutado. Este resultado no podría haberse conseguido sin mi equipo, yo solo soy un eslabón más. Les aprecio muchísimo y estoy orgulloso de ser parte de esto”, dijo Hamilton al término de la carrera.