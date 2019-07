No he leído críticas de Urzúa, estoy ocupado levantando el país: AMLO El presidente López Obrador no quiso entrar en intercambio de declaraciones con Carlos Urzúa.

Foto: Gobierno Federal El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este fin de semana que no tuvo tiempo de leer los comentarios del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien reveló cuáles fueron algunos de los temas que lo empujaron a presentar su renuncia a la dependencia federal. Al ser cuestionado sobre los señalamientos del exfuncionario, Obrador dijo que no ha podido leer sus críticas porque está más ocupado atendiendo los asuntos prioritarios para el rescate del país, tal como sucede con el combate contra la corrupción. Ante la insistencia de los reporteros, quienes buscaron obtener respuesta tras los duros comentarios del exsecretario de Hacienda, el mandatario informó que ya tendrá tiempo de revisar las declaraciones y hacer las respectivas correcciones. “[No he leído la entrevista] porque estamos levantando no solo el sistema médico, que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba, reinaba la corrupción”, añadió. Andrés Manuel precisó que atenderá estos cuestionamientos sobre las diferencias con Carlos Urzúa durante su conferencia matutina del lunes. “Entonces eso es lo que más nos preocupa y ocupa. Ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería”, apuntó. En declaraciones para la revista Proceso, Carlos Urzúa aceptó que una de las mayores causas de su renuncia fue el pleito con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, a quien acusó de querer “adueñarse” de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía. Este fin de semana, el mandatario mexicano llevó a cabo una gira por diferentes hospitales de las comunidades rurales de Michoacán. Este domingo, la agenda presidencial señala que Obrador estará en las poblaciones de Buenavista Tomatlán y Coalcomán.